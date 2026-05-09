La madre de familia, Ericka Ruíz Torres (42), se encuentra luchando por su vida en el Hospital de Especialidades de Sullana, luego que fue alcanzada por dos balas perdidas durante una balacera registrada en el asentamiento Sánchez Cerro. En dicho hecho fue asesinado el mototaxista Fabio Alberto Gonzáles Gutiérrez.

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De acuerdo a sus familiares, Ruíz presenta impactos en abdomen que le han comprometido órganos vitales. Ante esto, su estado de salud es delicado y bajo pronóstico reservado.

Ella resultó herida la tarde del jueves 7 de mayo, cuando se encontraba en su vivienda y salió al frontis de su hogar tras escuchar los disparos en el cual mataron a Gonzáles, siendo impactada por dos balas perdidas. Posteriormente, fue trasladada al nosocomio del sector oeste donde se encuentra internada.