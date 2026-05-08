Diversas familias denunciaron el colapso de dos buzones de alcantarillado ubicados entre los asentamientos Santa Teresita y Nueve de Octubre en Sullana, situación que ha generado un foco infeccioso que pone en riesgo la salud de los residentes, siendo los niños y ancianos los más afectados por los olores fétidos y el discurrir de las aguas servidas.

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Dichos buzones colapsados se encuentran ubicados en la intersección de la avenida Circunvalación con la calle San Juan, y el segundo en el cruce de la misma avenida con la calle San José.

“Este es un problema que llevamos desde hace semanas y los olores fétidos son insportables y más cuando sale el sol y en horas de la noche. Hemos tenido que echar tierra y colocar piedras para las aguas sucias no se vayan a las casas”, señaló un vecino de la zona.

Asimismo señalaron que la Eps Grau llega a solucionar el problema, pero luego vuelven a colapsar. Ante esto, piden una solución definitiva a este grave problema que viene aquejándolos desde hace varios días.