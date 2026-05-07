Con la finalidad de dar celeridad al cobro de los endosos judiciales y promover el acceso a la justicia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que durante el primer día de la Campaña Nacional Simultánea “Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes”, se hizo entrega de 169 endosos judiciales, por el monto de S/135,364.37.

[PUEDES VER: La fiscalía cita al gobernador de Piura por presunta injerencia política]

Li Córdova, precisó que, la campaña que se realizará hasta el 29 de mayo, comprende además el desarrollo de audiencias en procesos de tenencia y régimen de visitas mediante el Expediente Judicial Electrónico (EJE); la atención prioritaria de casos de riesgo y desprotección familiar; así como la promoción de la conciliación y la oralidad para reducir conflictos familiares.

En cuanto a la entrega de depósitos judiciales, mencionó que se conformó un centro de comando, donde voluntarios judiciales, realizan la labor de sinceramiento de la data, para que los diversos juzgados, puedan trabajar los depósitos pendientes de pago.

Agregó que la entrega de los endosos judiciales, se viene realizando en las sedes de Sullana, Talara, Ayabaca; adicional a ello, se hará en los domicilios de las beneficiarias, a fin de promover el acceso a la justicia a zonas alejadas.

De otro lado, anunció que el viernes 15 de mayo se realizará una Feria Informativa, en la plaza de armas de Sullana, en la que se harán entrega de depósitos judiciales, así como se brindará orientación sobre el estado de los procesos judiciales.

Finalmente dijo que, para el mismo día, se realizará una maratón judicial, en la que los juzgados de familia, realizarán audiencias, así como resolverán los procesos de desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes en abandono.