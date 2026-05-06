Un grupo de sujetos, al parecer extorsionadores, detonaron un artefacto explosivo en la vivienda de una familia ubicada en la calle Tomás Arellano, en el asentamiento humano Quince de Marzo, provincia de Sullana.

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El estruendo se registró la noche del lunes 4 de mayo y afectó el frontis del inmueble, destruyendo parte de la puerta principal y la fachada. Asimismo, el fuerte estallido provocó que decenas de vecinos salieran despavoridos de sus viviendas.

Las autoridades manejan la hipótesis que el hecho estaría relacionado con una presunta extorsión. Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría del sector y peritos especializados para recoger evidencias e iniciar las diligencias correspondientes.