En lo que va del año, la región Piura registra una alarmante cifra de 13 víctimas por ahogamiento en playas, ríos y canales de regadío. Esta ola de tragedias, ocurrida en apenas cinco meses, ha sumido a diversas familias en la consternación, evidenciando la urgente necesidad de extremar las medidas de seguridad en las zonas acuáticas de la región.

El último fin de semana marcó uno de los puntos más críticos de esta estadística con la muerte de tres jóvenes en la playa Los Cangrejos, en Paita. Las víctimas, identificadas como Y.G.R.C (17 años), Alex Alberca Meléndez (28 años) y D.G.A (14 años), no pudieron contra el mar. Actualmente, sus restos están siendo velados en Huancabamba y Paita, en medio de escenas de dolor.

La racha mortal comenzó en enero, mes en el que se reportaron dos fallecimientos. El primero fue el de un adolescente de 17 años, de iniciales G.E.M.P., quien resbaló accidentalmente en una zona profunda del río Chira, en el sector de Miramar, en Paita. El segundo caso ocurrió en el Bajo Piura, donde el cuerpo de un hombre fue hallado en un canal de riego en el caserío Oswaldo Seminario, distrito de La Arena.

Días después, el río Piura volvió a ser escenario de una tragedia doble en el sector recreativo conocido como Playa Río. En este lugar, Erickson Aniceto Quispe (20) fue arrastrado por la corriente y su amigo José Sarango Maza (39), en un intento por rescatarlo, terminaron sumergidos en el agua.

En febrero, la negligencia y la falta de señalización en zonas prohibidas cobraron nuevas víctimas en la represa del río Piura. Los adolescentes Israel A.G (17) y Nicolle R.R (13) desaparecieron tras ingresar a bañarse en el río. Mientras que el cuerpo de Israel fue recuperado por sus familiares tras una intensa búsqueda, el cuerpo de la menor Nícol aún no ha sido localizado. Ellos perecieron ahogados el pasado 22 de febrero.

En tanto, el comerciante Danny Laurente Damas fue reportado como desaparecido desde el 17 de marzo en la ribera del río Piura, en Morropón, pero recién en abril fue ubicado en el caserío Ñómala, en Chulucanas.

La festividad de Semana Santa en abril, lejos de ser un tiempo de reflexión, se convirtió en una pesadilla para una familia de la provincia de Huancabamba. Las hermanas Vilma (32 años) y Aracely Gonzales Naira (17 años) desaparecieron el 2 de abril tras ingresar al río Piura. Sus cuerpos fueron rescatados al siguiente día de su desaparición. Ellas fueron encontradas abrazadas, situación que causó conmoción entre los pobladores y personal de salvataje que ayudaron en su búsqueda.

Otro hecho se registró el domingo de Pascua, la playa Los Cangrejos cobró su primera víctima del mes de abril. El joven Abraham Huaches Peña (23 años) fue arrastrado por un fuerte oleaje en la peligrosa zona de las peñas. A pesar de los esfuerzos de los presentes, el mar se llevó al joven, cuyo fallecimiento enlutó nuevamente a una familia.