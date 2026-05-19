Más de diez regiones del Perú fueron declaradas en emergencia sanitaria ante el riesgo de propagación del sarampión, enfermedad que ya registra casos en Puno.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) reforzó las acciones de prevención, vigilancia y vacunación en distintas zonas del país.

Voceros del sector informaron a la Agencia Andina que la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible en todos los establecimientos de salud del territorio nacional.

Las personas interesadas pueden consultar los hospitales, centros e institutos habilitados a través de la plataforma oficial del Seguro Integral de Salud (SIS).

Centros de vacunación: Consulta oficial de establecimientos de vacunación del SIS

¿Cuántas dosis se necesitan?

El Minsa recordó que la vacuna MMR o triple viral protege contra el sarampión, paperas y rubéola.

La primera dosis debe aplicarse entre los 12 y 15 meses de edad, mientras que la segunda corresponde entre los 4 y 6 años.

También existe la vacuna MMRV, autorizada para menores entre 12 meses y 12 años, que además protege contra la varicela.

Vacunación se amplía en Puno

Como parte de las medidas de control, el Ministerio de Salud anunció que fortalecerá la inmunización con dos dosis en niñas y niños menores de 10 años, 11 meses y 29 días.

Además, en los distritos de Juliaca y San Pedro de Putina Punco, en Puno, se viene vacunando a personas adultas hasta los 59 años, 11 meses y 29 días debido a la transmisión local confirmada.

Cómo revisar el carné de vacunación

El Minsa exhortó a los padres de familia a revisar el esquema de vacunación de sus hijos mediante la plataforma Minsa Digital.

A través del portal, los usuarios pueden consultar el carné de vacunación, reservar citas médicas y acceder al historial de atenciones.

Minsa Digital: Plataforma oficial Minsa Digital

Para acceder, las personas deben registrarse utilizando su Documento Nacional de Identidad (DNI), contraseña y código captcha.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños menores de cinco años.

Entre las complicaciones más frecuentes figuran neumonía, diarrea severa, infecciones de oído, ceguera y encefalitis.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, ojos rojos y una erupción cutánea que se extiende por el cuerpo.

Regiones declaradas en emergencia

La emergencia sanitaria tendrá una vigencia de 90 días y comprende:

Arequipa

Cusco

Huancavelica

Moquegua

Amazonas

Loreto

Tacna

Tumbes

Ucayali

Madre de Dios

Apurímac

Lima Metropolitana

Callao