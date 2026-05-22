La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica realizó una inspección ocular en el sitio arqueológico Huaca La Cumbe, ubicado en el distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha, ante una presunta afectación al Patrimonio Cultural de la Nación.

Posibles daños

En la diligencia se constató la existencia de intervenciones no autorizadas en el área arqueológica, evidenciándose trazos con cal, instalación de cercos con postes y malla, así como remoción superficial del terreno para la colocación de estructuras.

Durante la inspección se contó con la participación de representantes de la Municipalidad Distrital de Sunampe, dirigentes vecinales y efectivos de la Policía Nacional del Perú, procediéndose al retiro del cerco instalado en el lugar.

Asimismo, se informó que se coordinará con la municipalidad distrital acciones orientadas a la limpieza del sitio arqueológico y el fortalecimiento del patrullaje permanente en la zona, con el objetivo de prevenir futuras afectaciones al bien cultural.

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