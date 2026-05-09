La Corte Superior de Justicia de Ica emitió una sentencia contra dos empresarios vinculados a la zona de Huacachina por el delito contra el patrimonio cultural, en la modalidad de alteración de bienes culturales, en agravio del Estado Peruano representado por el Ministerio de Cultura.

Con reglas de conducta

Se trata de Manuel Augusto Mejía Soler y María Luciana Mejía Tolmos, quienes fueron hallados responsables por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica, despacho a cargo de la jueza Marilú Nora Andia Machahuay.

De acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, ambos recibieron una condena de dos años de pena privativa de libertad suspendida, sujeta al cumplimiento de diversas reglas de conducta durante un periodo de prueba de un año.

Entre las disposiciones judiciales se establece que los sentenciados no podrán cometer un nuevo delito doloso, especialmente relacionado con el patrimonio cultural. Asimismo, tendrán prohibido ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial y deberán acudir el último día de cada mes al juzgado de ejecución para registrar y justificar sus actividades mediante control biométrico.

La resolución también ordena el pago de una reparación civil de 50 mil soles a favor del Estado Peruano, monto que deberá ser cancelado de manera solidaria en diez cuotas mensuales de S/5 mil cada una. Además, cada uno de los condenados deberá abonar 90 días multa, dentro del plazo establecido por el juzgado.

El fallo advierte que el incumplimiento de cualquiera de las reglas impuestas podría derivar en la revocatoria de la pena suspendida y la ejecución efectiva de la condena, conforme a lo establecido en el Código Penal.

La sentencia ha vuelto a poner en debate la necesidad de fortalecer la protección del patrimonio cultural y ambiental de Huacachina, considerada uno de los principales atractivos turísticos del país y una zona de especial valor histórico y paisajístico para la región Ica.

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