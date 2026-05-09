La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro de la Municipalidad Provincial de Ica participó en un operativo de fiscalización en el balneario de Huacachina con el objetivo de verificar presuntas construcciones irregulares levantadas en zonas consideradas intangibles. La diligencia contó con la participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Serfor, la Policía Ambiental y otras entidades vinculadas a la protección del patrimonio natural y paisajístico de la región.

Alerta ambiental

Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron diversos puntos de Huacachina donde se habrían ejecutado edificaciones sin autorización municipal ni evaluación ambiental correspondiente. El operativo buscó recopilar información técnica y documental para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales relacionadas con afectaciones al ecosistema de dunas y a la zona monumental.

El subgerente de Obras Privadas y Catastro de la Municipalidad Provincial de Ica, Hugo Espino, indicó que la acción se desarrolló como parte de una investigación impulsada por la Fiscalía Ambiental. “Hoy día estamos en una diligencia realizada por la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente con respecto a las construcciones ilegales que se han realizado acá en la zona Huacachina”, declaró durante el operativo.

El funcionario precisó además que la municipalidad viene realizando inspecciones permanentes dentro de sus competencias para detectar obras informales en sectores protegidos. “Dentro de nuestras funciones nos apunta precisamente hacer las inspecciones que corresponden a las construcciones ilegales y eso es lo que nosotros venimos haciendo”, sostuvo Espino, quien agregó que las demás instituciones participantes también ejecutan acciones de control conforme a sus atribuciones.

Según explicó la autoridad edil, las diligencias no solo comprendieron predios en Huacachina, sino también otros sectores cercanos donde existirían intervenciones no autorizadas. “Ahorita también vamos a tres puntos de la zona Huacachina y luego al sector Santa María”, manifestó el subgerente, al señalar que las verificaciones forman parte de un trabajo articulado orientado a frenar ocupaciones indebidas en áreas vulnerables.

Las autoridades remarcaron que Huacachina posee la condición de zona monumental y paisaje natural, por lo que cualquier modificación debe respetar criterios técnicos y ambientales. En ese sentido, Espino señaló que el objetivo es “salvaguardar y conservar la naturaleza”, evitando construcciones que alteren el entorno ecológico y turístico de uno de los principales atractivos de Ica.

Finalmente, desde la Municipalidad Provincial de Ica se informó que los resultados de las inspecciones serán incorporados al proceso de fiscalización en curso y podrían derivar en sanciones administrativas o medidas correctivas contra quienes resulten responsables.

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