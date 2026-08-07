Integrantes y dirigentes del partido Acción Popular (AP) en la región Junín expresaron su indignación ante las recientes decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que dejó fuera de carrera a postulantes de la agrupación en diversas jurisdicciones provinciales y distritales. Ante esta situación, confirmaron que recurrirán a la vía judicial mediante una acción de amparo para exigir el respeto a sus derechos políticos.

Denuncia. ​

Acompañado de los excandidatos John Chávez (Chupaca) y Edgar Uceda (Pilcomayo), el dirigencia accionpopulista, Miguel Ángel Álvarez, cuestionó la actuación del pleno electoral con sede en Lima, señalando que mientras a postulantes con condenas se les ha permitido continuar en contienda, sus representantes han sido excluidos por cuestiones estrictamente administrativas o por falta de verificación de documentos aportados.

​“No se ha tomado el tiempo necesario para evaluar el expediente de apelación. Han revisado un file de más de 70 hojas en apenas tres minutos, sin valorar los plazos ni los sustentos presentados. No pedimos un favor ni impunidad, sino un proceso justo y transparente”, sostuvo Álvarez.

​Los afectados calificaron el criterio del organismo electoral de “arbitrario y desigual”, argumentando que existen precedentes donde se justifican fallos técnicos a favor de otras agrupaciones mientras se limita el derecho a elegir y ser elegidos a postulantes sin tacha ni antecedentes penales.

​A pesar del rechazo en la instancia electoral, confirmaron que acudirán al Poder Judicial: “Presentaremos una acción de amparo y todas las medidas legales correspondientes. No podemos permitir que este precedente cierre las puertas a candidatos honorables mientras que la norma no se aplica con el mismo rigor para todos”, acotó el dirigente regional.

​Pese a los reveses administrativos que han derivado en la exclusión de aproximadamente tres postulaciones en la zona, Acción Popular logró presentar más de 70 candidaturas para las alcaldías provinciales, distritales y la gobernación en la región Junín tras llevar a cabo comicios internos.

“No es posble que personas con setencia puedan postular en Chongos Alto. Por otro lado, yo que soy honorable me excluyeron”, señaló Jhon Chávez.