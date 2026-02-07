Ante el presidente del Jurado Electoral Especial de Piura para elecciones regionales y municipales, Jesús Alberto Lip Lipcham, el ex presidente de la junta de fiscales superiores, Luis Alfredo Dorador Carrión juramentó como integrante de este JEE como representante del Ministerio Público.

En el marco de la Resolución 220-2026-JNE, que precisa los plenos de los 28 Jurados Electorales Especiales para elecciones municipales y regionales a nivel nacional; junto Dorador Carrión juramentó el ciudadano Edgard Carmen Gamarra, designado por el JNE mediante sorteo en audiencia pública del 28 de enero del 2026.

Este acto protocolar marca el inicio de sus labores como órgano colegiado de impartición de justicia electoral. Como se recuerda, los fiscales superiores jubilados o en actividad pueden ser elegidos miembros de los JEE; conforme a la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley n.º 26486.

El representante del Ministerio Público tiene como función fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio en el próximo proceso electoral que se realizará a fines de este año, garantizando el respeto a la voluntad popular.