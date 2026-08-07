Perú y México decidieron dejar atrás el distanciamiento diplomático y retomar oficialmente sus relaciones, según un comunicado conjunto difundido por ambos gobiernos.

“Los gobiernos de la República de Perú y de los Estados Unidos Mexicanos, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y México, acordaron, en la fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”, señala el comunicado.

El documento también indica que ambos gobiernos reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

La decisión se conoce luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, señalara que su gestión buscaría recuperar el nivel de diálogo y cooperación que históricamente han mantenido ambos países.