A una semana de la muerte del mototaxista Jorge Luis Quispe Pretil, de 44 años, sus familiares solicitaron a las autoridades acelerar las investigaciones para capturar a los responsables de la agresión que acabó con su vida en el A.H. Santa Rosa, en la provincia de Ica.

Exigen justicia

Su familia señaló que la víctima fue atacada la noche del 31 de julio al interior de su vivienda y posteriormente trasladada hasta el exterior, donde habría continuado la brutal golpiza. Según las primeras diligencias, al menos tres personas son investigadas por los hechos.

Los familiares sostienen que el hombre sufrió múltiples golpes con objetos contundentes, principalmente en la cabeza. Asimismo, indicaron que uno de los elementos que presuntamente habría sido utilizado durante la agresión fue la puerta de una mototaxi. Tras el ataque, Jorge Luis Quispe fue auxiliado y conducido al Hospital Regional de Ica; sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento al momento de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

La necropsia practicada al cuerpo determinó como causa de muerte un edema cerebral masivo con herniación de amígdalas cerebelosas, además de un hematoma subdural y subaracnoideo masivo, así como un traumatismo encéfalo craneano severo.

Durante declaraciones públicas, la hermana de la víctima afirmó que los presuntos agresores ingresaron a la vivienda mientras su familiar descansaba y pidió que el crimen no quede impune. “Yo pido justicia para mi hermano, dejaron a tres hijos huérfanos”, manifestó entre lágrimas.

Los deudos también expresaron su preocupación porque, según señalaron, los presuntos implicados aún no han sido detenidos y denunciaron haber recibido amenazas tras el crimen. Además, cuestionaron la actuación inicial de algunos efectivos policiales durante las primeras horas posteriores a la agresión.

El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras la familia de Jorge Luis Quispe Pretil espera que las diligencias permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades conforme a ley.

EL DATO: En sus declaraciones, los familiares mencionaron los nombres de tres personas a quienes atribuyen presunta participación en el caso.

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