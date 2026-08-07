Los familiares y vecinos de Gregoria Mamani, de 69 años, se trasladaron hasta el Módulo de Justicia de Paucarpata para exigir justicia por su muerte, ocurrida luego de ser atacada por dos perros de raza rottweiler en el distrito de Sabandía.

Los manifestantes pidieron que el caso no quede impune y que no se minimice lo ocurrido. Luis Prado, hijo de la víctima, sostuvo que habría existido negligencia, pues los perros ya habrían atacado anteriormente a otros vecinos y estos hechos fueron denunciados.

Perros rottweiler atacaron y mataron a Gregoria Mamani en el distrito de Sabandía

El familiar expresó además su preocupación por que la propietaria de los canes, Natalia Mamani,podría quedar en libertad debido a que la investigación fiscal se realiza por el presunto delito de homicidio culposo, que se configura cuando no existe intención de causar la muerte.

“Mi madre no merecía morir así”, manifestó Luis Prado durante la protesta. También pidió que los dos perros no vuelvan a permanecer en la vía pública, debido al peligro que representarían para los vecinos.

SALIÓ AL MERCADO Y FUE ATACADA POR PERROS

El hijo de Gregoria Mamani relató que el pasado 2 de agosto, su madre salió de su vivienda rumbo al mercado. Para llegar al paradero de transporte urbano debía pasar por la Av. por donde se encuentra la granja de cerdos, donde finalmente habría sido atacada por los animales.

Ataque de dos perros ocurrió en el sector de Umapalca, distrito de Sabandía. Foto: GEC.

Luis señaló que la esperaba en el mercado y decidió llamarla por teléfono al notar que no llegaba. Al no obtener respuesta, realizó una segunda llamada. Esta vez, según su relato, un efectivo policial contestó y le comunicó que su madre había fallecido.

El hombre aseguró que inicialmente no pudo creer lo que escuchaba y regresó a su vivienda para comprobar la información. Al llegar, confirmó que su madre había muerto.

Ahora, sus familiares y vecinos esperan que las autoridades determinen las responsabilidades por el ataque y adopten medidas para evitar que los perros vuelvan a representar un peligro para otras personas en Sabandía.