El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el Gobierno evalúa incrementar la remuneración mínima vital mediante dos aumentos separados.

La propuesta contempla un primer incremento de S/100 y un segundo de S/70, con el objetivo de elevar el poder adquisitivo de quienes reciben el sueldo mínimo.

“Queremos que con eso mejore el poder de compra de las personas que ganan el mínimo, pero vamos a manejarlo en dos etapas. Partir el incremento en dos momentos. Uno probablemente de S/100 y otro de S/70 para cumplir el incremento, para que el impacto no pueda tener efectos en la inflación ni en los costos de las pequeñas empresas”, señaló.

Cuba precisó que aún no se ha establecido cuándo comenzarían los aumentos. El planteamiento será coordinado con el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien llevará la propuesta al Consejo Nacional del Trabajo, espacio integrado por representantes de empresas y organizaciones sindicales.