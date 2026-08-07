Josselyn Corayma Antezana Alonzo fue coronada como la reina de la XXVII Feria Turística de La Tinguiña, una celebración que reúne a la población del distrito en el marco de las festividades en honor a la Virgen de las Nieves, patrona de los tinguiñanos.

Identidad cultural

La elección de la soberana formó parte de las actividades programadas por esta tradicional feria, que busca resaltar las costumbres, identidad cultural y atractivos turísticos de La Tinguiña, distrito ubicado en la provincia de Ica.

Las actividades religiosas se iniciaron el pasado 30 de julio con el desarrollo de las novenas en el templo del distrito, donde cada noche, desde las 8:00 de la noche, los fieles participan en los actos de oración y agradecimiento a la Virgen de las Nieves por los favores concedidos.

La festividad continuará hasta este domingo 9 de agosto, fecha central en la que se realizará la misa de fiesta a partir de las 4:00 de la tarde y posteriormente la tradicional procesión de la sagrada imagen por las principales calles y avenidas de La Tinguiña.

Durante estos días, vecinos y visitantes participan de una programación que mantiene viva una de las celebraciones más representativas del distrito, fortaleciendo los lazos de fe, tradición y promoción turística en la región Ica.

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