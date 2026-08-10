Proceso de Admisión UNSA: Detienen tres postulantes con dispositivos electrónicos ocultos

Tres postulantes fueron detenidos ayer durante el Examen Ordinario Fase I-2027 de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), luego de que personal policial detectara dispositivos electrónicos ocultos entre sus prendas. Dos de los intervenidos serían integrantes de la banda denominada “Las Reinas del Transmisor”, según la información policial.

Las intervenciones ocurrieron el domingo 9 de agosto, durante el operativo de seguridad desplegado en las instalaciones de la UNSA para evitar el uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación.

En el primer caso, los agentes fueron alertados por la elevada marcación de un detector de dispositivos electrónicos sobre dos postulantes identificadas con las iniciales M.J.Q.H. (18) y E.D.A.H. (20). Durante el registro personal, los policías encontraron dispositivos electrónicos ocultos entre sus prendas.

Ambas jóvenes fueron detenidas y trasladadas a la DIVINCRI Arequipa para las diligencias correspondientes. En este caso se incautaron dos dispositivos electrónicos. Las mujeres serán investigadas por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica.

CÁMARA OCULTA

En una segunda intervención, el personal policial detectó una marcación elevada en el detector de dispositivos electrónicos correspondiente al postulante N.C.H. (19).

Durante el registro personal, los agentes encontraron oculto entre sus prendas íntimas un dispositivo electrónico acondicionado como cámara, que tenía un chip de color amarillo.

El joven fue detenido y trasladado también a la DIVINCRI Arequipa, donde se iniciaron las diligencias por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica. El equipo fue incautado como parte de la investigación.