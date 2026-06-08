Un tramo de la Costa Verde que conecta los distritos del Callao y La Perla permanece cerrado al tránsito vehicular debido a los efectos del oleaje anómalo registrado en el litoral chalaco. El fenómeno ocasionó el desplazamiento de piedras, arena y otros residuos hacia la vía, lo que motivó la restricción del paso como medida de seguridad.

Ante esta situación, la Municipalidad Distrital de La Punta informó este lunes que la disposición continúa vigente mientras se realizan evaluaciones sobre las condiciones del área afectada. La medida comprende poco más de cuatro kilómetros de esta importante arteria que une el primer puerto con distintos sectores de Lima Metropolitana.





¿Qué tramo permanece restringido?

El cierre abarca el sector comprendido entre el acceso por Chucuito y la subida Santa Rosa en dirección de norte a sur. Esto afecta principalmente a los conductores que se desplazan desde el Callao con destino a distritos como Barranco, Chorrillos y otras zonas del sur de la capital.

Las autoridades señalaron que la restricción se mantendrá hasta que existan condiciones adecuadas para garantizar la circulación segura de los vehículos. Por ello, continúan los trabajos de monitoreo y limpieza en la zona intervenida.

Ante la interrupción del tránsito, se dispuso un recorrido alternativo para quienes necesitan movilizarse desde el Callao hacia Lima Sur. El desvío contempla el uso de la avenida Miguel Grau y la avenida Guardia Chalaca hasta llegar al óvalo La Perla.

Desde ese punto, los conductores pueden continuar por la avenida Santa Rosa para reincorporarse a la Costa Verde mediante la bajada ubicada en ese sector. Las autoridades recomendaron tomar previsiones debido a posibles incrementos en el flujo vehicular.

La Municipalidad Provincial del Callao desplegó maquinaria pesada para retirar el material acumulado sobre la pista y la ciclovía. Los trabajos incluyen la remoción de arena, rocas y otros elementos arrastrados por el mar durante los últimos días.

Paralelamente, se realizan coordinaciones con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú para determinar cuándo podrá restablecerse el tránsito. La reapertura dependerá de los reportes técnicos que permitan verificar que no existe riesgo para los usuarios de la vía.