La confusión que se generó cuando Matías, un joven de 18 años, acudió a votar en el colegio Champagnat de Surco y encontró una observación que lo hacía figurar como fallecido, fue aclarada horas más tarde. Reniec explicó que no existe ningún registro de defunción en su caso y confirmó que su voto es plenamente válido.

El caso se conoció después de que el joven contara que, al presentar su DNI, una miembro de mesa le indicó que figuraba como fallecido en el registro. La situación generó sorpresa en él y su entorno familiar, que de inmediato pidió explicaciones sobre el origen de esa observación y su eventual impacto en la validez de su voto.

Según relató el propio elector, el proceso se desarrollaba con normalidad hasta que recibió la inesperada observación. Los miembros de mesa revisaron los documentos de verificación y le señalaron que su nombre aparecía en una relación vinculada a ciudadanos consignados como fallecidos.

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La preocupación se incrementó cuando sus familiares pidieron que la incidencia fuera consignada en el acta electoral. Según el testimonio de su hermana, en un inicio les indicaron que la observación había sido registrada; sin embargo, al revisar el documento comprobaron que no se había incluido ningún comentario, por lo que insistieron en que se dejara constancia de lo sucedido.

A pesar de la confusión, Matías logró votar con normalidad. Firmó el padrón, registró su huella y depositó su cédula en el ánfora, aunque quedó la duda respecto a si su voto sería finalmente contabilizado.

Tras la difusión del caso, el subdirector del Registro Electoral de Reniec, Manuel Chuquillanqui, precisó que el joven no ha fallecido ni aparece registrado como tal en el padrón electoral.

El funcionario detalló que la observación vinculada al ciudadano correspondía a la condición de “mayor de edad con foto de menor”, una anotación que se utiliza para indicar que, al cierre del padrón electoral, aún no había efectuado el trámite de actualización de su DNI de adulto.

Chuquillanqui explicó que la información remitida para los procesos electorales contempla diversas observaciones. En los registros se consignan columnas diferenciadas para ciudadanos fallecidos, personas con fotografía desactualizada y aquellos que ya realizaron la actualización de su fotografía.

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Según señaló, la confusión se habría originado durante la revisión de dicha información. A su entender, los miembros de mesa pudieron interpretar erróneamente la columna marcada y asociar la observación del joven con la categoría de fallecido, cuando en realidad se trataba de una fotografía desactualizada.

“Él no tiene ninguna restricción ni ningún tipo de anotación que impida el derecho a sufragio”, sostuvo Chuquillanqui al ser consultado sobre la validez del voto emitido por el joven.

Asimismo, indicó que las observaciones registradas en el padrón son de carácter estrictamente informativo y tienen como finalidad facilitar a los miembros de mesa la verificación adecuada de la identidad de los electores cuando existen particularidades en sus registros.

Con el fin de prevenir casos similares, el representante de Reniec recordó que existe una plataforma de acceso libre donde se pueden consultar las observaciones vinculadas a cada DNI. Mediante esta herramienta, los miembros de mesa pueden verificar con mayor precisión la naturaleza de cualquier anotación y resolver dudas durante el proceso electoral.