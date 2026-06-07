Uno de los casos ocurrió en el colegio Saco Oliveros de Monterrico, en Santiago de Surco. En ese local, miembros de mesa identificaron inicialmente ocho cédulas con rayones en un aula y posteriormente encontraron otras cinco en un segundo salón.
Las verificaciones realizadas más adelante permitieron detectar material con características similares en una tercera aula.
Según informaron las autoridades, las marcas halladas no beneficiaban a ninguna candidatura específica.
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