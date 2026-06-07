Tres integrantes de la mesa de sufragio N.° 061025 fueron intervenidos este domingo en el colegio Enrique Milla Ochoa, ubicado en Los Olivos, por una presunta manipulación e invalidez masiva de cédulas electorales durante la jornada de votación.

Los detenidos corresponden al presidente, secretario y tercer miembro de mesa. De acuerdo con la información reportada, permanecen dentro del local electoral a la espera de las diligencias que realizarán agentes de Seguridad del Estado.

El hecho sucedió en el colegio Enrique Milla de los Olivos, donde los miembros de mesa fueron detenidos por encontrar actas manipuladas | Foto: Josep Angeles

Cinco detenidos durante jornada electoral en La Libertad

En el marco del desarrollo de la segunda vuelta electoral, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, lideró un exhaustivo recorrido de supervisión en diversos centros de votación de la provincia. La acción tuvo como objetivo principal constatar la presencia estratégica de los magistrados y asegurar el estricto cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Fiscalía de la Nación para estas elecciones.

La comitiva contó con la participación de Rosario Milián Solar, jefa de la Autoridad Desconcentrada de Control del Ministerio Público (ODC); Jenifer Ludeña Meléndez, presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales; y Teresa Cueva Alva, fiscal provincial de Prevención del Delito.

INCIDENCIAS

Tras procesar y remitir el reporte consolidado de acciones, incidencias y despliegue fiscal hacia la capital de la República, Guillermo Bringas confirmó la detención de cinco personas en lo que va de la jornada. Tres detenidos por vulnerar flagrantemente la restricción de expendio y consumo de bebidas alcohólicas (Ley Seca).