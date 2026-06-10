La Policía Nacional capturó a cuatro ciudadanos venezolanos investigados por su presunta participación en el asesinato de Simón Gómez Rute, conductor de la empresa Etupsa 73, ocurrido el último fin de semana en San Martín de Porres. Las detenciones se realizaron durante allanamientos en dos viviendas del distrito como parte de las investigaciones por el crimen.

Según la investigación, los intervenidos estarían vinculados a la organización criminal ‘Los Occidentales’, grupo al que las autoridades atribuyen extorsiones contra empresas de transporte público. La captura de los sospechosos permitió obtener nuevos elementos para esclarecer cómo se ejecutó el ataque contra el conductor de 62 años.

@tvperu.noticias 🚔👮‍♂️ La Policía Nacional capturó a cuatro ciudadanos extranjeros que pertenecerían a la banda criminal Los Occidentales, presuntamente vinculada al asesinato de un conductor de la empresa de transportes Etupsa Línea 73. 📍 El crimen ocurrió el pasado 6 de junio en el distrito de San Martín de Porres y generó gran preocupación entre transportistas y usuarios. ▶️ Mira el video y conoce todos los detalles. #SanMartínDePorres #PNP #Etupsa #SeguridadCiudadana #NoticiasPerú ♬ sonido original - TVPerú Noticias





¿Qué confesó uno de los detenidos?

Durante las diligencias, uno de los capturados reconoció que ayudó en la fuga del autor de los disparos que acabaron con la vida del conductor. De acuerdo con su declaración, aceptó participar en el traslado a cambio de una compensación económica.

Al ser interrogado por los investigadores sobre el pago que recibiría por esa colaboración, el detenido brindó una respuesta que quedó registrada en la investigación.

“Me iban a dar 500 soles”, indicó.

La declaración forma parte de las evidencias recopiladas por la Policía. Los agentes buscan determinar el rol específico que tuvo cada uno de los detenidos antes, durante y después del crimen.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda ubicada en el jirón Riobamba y en otro inmueble cercano al paradero El Toldo, en San Martín de Porres. Durante las intervenciones, la Policía incautó una motocicleta, un automóvil negro y un arma de fuego que serán sometidos a pericias como parte de la investigación.

Investigan presuntas extorsiones a empresas de transporte

Las autoridades sostienen que los detenidos formarían parte de una organización criminal considerada remanente de la banda denominada ‘Las Cuentas del Mal’. Según las pesquisas, este grupo venía exigiendo dinero a la empresa Etupsa 73 desde hace aproximadamente seis meses.

La investigación señala que los extorsionadores habrían solicitado inicialmente 20 mil soles. Posteriormente, habrían impuesto pagos de 5 mil soles cada quince días para permitir que los buses continuaran operando.

Los investigadores estiman que la organización habría obtenido cerca de un millón de soles mediante estas actividades durante los últimos cinco meses. Además, durante los allanamientos se encontró un cuaderno con registros de presuntos cobros extorsivos y referencias a otras posibles víctimas.

La Policía también investiga si los detenidos tienen alguna vinculación con el asesinato de Amílcar Marcano, conductor de la empresa El Rápido. Este crimen ocurrió el pasado 14 de febrero en San Martín de Porres y también estuvo relacionado con amenazas contra empresas de transporte.

Mientras los cuatro capturados permanecen bajo custodia, continúan las diligencias para verificar sus antecedentes y establecer su grado de participación en el homicidio de Simón Gómez Rute. Asimismo, los investigadores buscan determinar si integraban una red dedicada a extorsionar a transportistas de Lima Norte.

El chofer, conocido entre sus compañeros como ‘Pío Pío’, acumulaba más de dos décadas trabajando como conductor de transporte público. Su asesinato ocurrió el sábado mientras manejaba una unidad de Etupsa 73 por la avenida 12 de Octubre, en San Martín de Porres.

De acuerdo con la investigación policial, el atacante subió al bus haciéndose pasar por pasajero. Tras disparar contra el conductor, escapó en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba cerca de la unidad.

El chofer fue evacuado de emergencia hacia el Hospital II Lima Norte “Luis Negreiros Vega” donde se confirmó su muerte. Foto: Antonio Melgarejo / @photo gec