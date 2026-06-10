Poder Judicial dispone reevaluar sanción contra Alianza Lima tras hechos ocurridos en la Liga 1 de 2023

La Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contencioso administrativa presentada por el club deportivo Alianza Lima contra la sanción impuesta por Indecopi. El proceso está vinculado a la multa de 450 UIT aplicada por los incidentes del apagón de luces en la final de la Liga1- 2023 , cuando el equipo se enfrentó a Universitario de Deportes en el estadio Matute.

El fallo judicial no anula la sanción de manera definitiva, pero sí cuestiona el método utilizado para determinar el monto de la penalidad. En ese sentido, se dispuso que el caso regrese a la autoridad administrativa para una nueva evaluación del valor de la multa.

(Foto: Club Alianza Lima)





Indecopi deberá recalcular el monto de la sanción

La resolución ordena que la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Indecopi emita un nuevo pronunciamiento sobre el monto de la multa. La entidad deberá volver a analizar los criterios aplicados para fijar la sanción económica de 450 UIT.

El Poder Judicial estableció que la determinación original del importe no se mantiene vigente tras la revisión del caso. Por ello, el expediente deberá ser evaluado nuevamente en sede administrativa para definir un nuevo cálculo.

¿Qué respondió el club?

Alianza Lima emitió un comunicado en el que expresó su conformidad con la decisión adoptada por la Corte de Lima. El gerente general, Fernando Cabada, señaló que desde el inicio del proceso el club sostuvo que los criterios de la multa debían ser revisados.

El representante del club indicó que confían en que las autoridades actuarán con razonabilidad y respeto a los parámetros establecidos en la jurisprudencia administrativa. Además, sostuvo que la nueva evaluación deberá realizarse con criterios técnicos y objetivos.

El club reiteró su confianza en las acciones legales que aún se encuentran en curso. Por otro lado, pidió que las entidades públicas involucradas actúen con imparcialidad en la resolución del caso.

La decisión judicial se enmarca en el proceso abierto tras los hechos del apagón en Matute durante la final de 2023. Con esta resolución, el expediente vuelve a Indecopi para una nueva determinación del monto de la sanción económica.