El Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial que se varíe la medida de comparecencia simple por ocho meses de prisión preventiva contra Nadeska Widausky.

Según detalló la institución, la investigada afronta un proceso por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento de beneficios ilícitos, además de presentar un supuesto desbalance patrimonial.

De acuerdo con la tesis fiscal, Widausky habría generado beneficios ilícitos mediante propiedades y vehículos en favor de Ítalo Farías y Alfredo Vallejo.

Fiscalía busca asegurar su presencia en el juicio

El Ministerio Público señaló que la solicitud de prisión preventiva tiene como finalidad garantizar que la investigada afronte en territorio peruano el juicio oral que se sigue en su contra.

Asimismo, indicó que en la acusación presentada se ha solicitado una condena de ocho años de prisión efectiva por los presuntos delitos atribuidos a Widausky.

La solicitud fiscal deberá ser evaluada por el Poder Judicial, que determinará si corresponde variar la medida coercitiva actualmente vigente.