Un lobo marino quedó varado en la playa Los Yuyos, ubicada en la Costa Verde, en el distrito de Barranco, generando sorpresa entre los bañistas y transeúntes que se encontraban en la zona.

El animal mostraba evidentes signos de lesión. En la zona se apreciaron manchas de sangre y rastros de su desplazamiento. Asimismo, uno de sus ojos se mantenía parcialmente cerrado, lo que refuerza la hipótesis de que habría sufrido un golpe antes de llegar a la vereda.

De acuerdo con imágenes de Canal N, algunas personas intentaron acercarse al ejemplar e incluso le arrojaron agua en un intento por ayudarlo, aunque esta acción podría provocarle mayor estrés.

En un inicio, los vecinos señalaron que tuvieron problemas para contactar al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Sin embargo, posteriormente se confirmó que la entidad fue alertada y que personal especializado se trasladaba hacia la zona para evaluar al ejemplar.

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Vecinos informaron que también alertaron al serenazgo de Barranco, cuyos agentes llegaron al lugar y reforzaron el llamado a Serfor. Sin embargo, hasta el momento del reporte no se observaba la presencia de personal especializado.

En esa misma línea, se señaló que el reciente oleaje anómalo registrado en el litoral peruano podría estar vinculado a la presencia del animal fuera de su hábitat habitual; no obstante, serán los especialistas quienes determinen las causas exactas de sus lesiones.

Personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) llegó hasta la playa Los Yuyos, en Barranco, donde indicaron que las heridas que presenta el lobo marino habrían sido producto de los golpes ocasionados por las olas, por lo que no evidenciaría signos de mayor gravedad. En ese sentido, señalaron que no requería una intervención adicional y permitieron que el ejemplar retorne por sus propios medios al mar.

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Lobo marino quedó varado en la playa Los Yuyos de la Costa Verde en Barranco



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