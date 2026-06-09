Un pasajero fue asesinado a balazos dentro de un bus de la empresa Santo Cristo, conocida como ruta 91, cuando la unidad circulaba por la intersección de las avenidas Guardia Civil y El Sol, en el distrito de Chorrillos. Según el reporte de Exitosa, el ataque se registró este martes cuando dos sujetos que se desplazaban en motocicleta interceptaron el vehículo y atacaron directamente a la víctima.

El hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron con dirección al mercado Santa Rosa y son buscados por la Policía Nacional.

El hecho ocurrió mientras la unidad realizaba su recorrido habitual entre Ate y Chorrillos. En un primer momento surgieron versiones que relacionaban el caso con extorsiones dirigidas al sector transporte. Sin embargo, los testigos señalaron que el objetivo era uno de los pasajeros que viajaba en el interior del bus.

Según relataron, los agresores habrían identificado previamente a la víctima antes de abrir fuego. Asimismo, indicaron que ninguno de los demás pasajeros resultó herido durante el ataque.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

¿Qué dijo el conductor?

El conductor de la unidad explicó que el fallecido abordó el vehículo como cualquier usuario y que no observó ninguna situación fuera de lo común antes del crimen.

“Subió un muchacho al carro, yo paré como, como, como cualquiera. Yo pensé que era un pasajero. Subió y en eso atrás apareció una moto al lado de la puerta y se bajó un muchacho de atrás que tenía pistola y adentro del carro le empezó a disparar”, comentó.

El chofer señaló que, al escuchar los disparos, se agachó para protegerse y perdió de vista parte de la secuencia. En esa línea, indicó que cuando levantó la cabeza observó que los atacantes ya abandonaban el lugar.

Asimismo, confirmó que el resto de ocupantes de la unidad salió ileso. Según manifestó, la persona fallecida era quien aparentemente estaba siendo perseguida por los agresores.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la cuadra seis de la avenida Guardia Civil para realizar las diligencias correspondientes. El área fue acordonada mientras se efectuaban las pericias criminalísticas.

Durante la inspección, los efectivos encontraron más de diez casquillos de bala entre la pista y la vereda. Las evidencias serán incorporadas a la investigación para determinar cómo se produjo el ataque.

La Policía continua investigando el caso para identificar a los agresores y el mótivo del ataque. Por ello, buscan acceder a las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para reconstruir la ruta de escape que ambos sicarios siguieron tras el crimen.

Entre las hipótesis que se manejan figura un posible ajuste de cuentas, aunque todavía no existe una conclusión oficial. Mientras tanto, los vecinos expresaron su preocupación tras este nuevo hecho de violencia y exigieron a las autoridades una respuesta más efectiva frente a la inseguridad.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec