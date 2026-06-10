Choferes de colectivos que operan desde una base en San Martín de Porres y cubren rutas hacia Huaral, Huacho, Huarmey y Huaraz denunciaron amenazas y actos de extorsión en su contra.

RPP accedió a los mensajes dejados por los presuntos extorsionadores, los cuales fueron hallados en hojas de papel dispersas en el paradero de colectivos ubicado en la cuadra 40 de la avenida Alfredo Mendiola, en la urbanización Naranjal.

Las notas contienen amenazas de muerte dirigidas a los choferes en caso de que se nieguen a entregar el dinero solicitado por los extorsionadores. Los mensajes son atribuidos a un grupo denominado ‘La Federación’.

Según denunciaron los choferes, los montos exigidos por los extorsionadores no son uniformes y varían según la empresa o asociación de colectivos. Mientras algunos deben pagar hasta S/3.000 al mes, a otros se les exige S/100 mensuales por cada unidad.

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Esta situación mantiene en alerta a los choferes, quienes aseguran que las denuncias presentadas ante la Policía Nacional no han logrado frenar las amenazas. Además, recordaron que hace cinco meses fueron víctimas de un ataque a balazos.

La empresa de transporte interprovincial Z-Buss sufrió un nuevo atentado el martes pasado, a solo media cuadra del terminal de colectivos. De acuerdo con testigos, los responsables serían presuntos extorsionadores que ya habrían atacado anteriormente a la compañía.