Un accidente de tránsito registrado en el distrito de Carabayllo dejó una persona fallecida y otras siete heridas luego de que un bus de transporte público de la empresa Huandoy impactara contra una combi y un automóvil que permanecían detenidos en la vía.

De acuerdo con información policial difundida por América Noticias, el siniestro habría sido provocado por una falla en el sistema de frenos de la unidad de transporte público.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Miraflores y Túpac Amaru, una de las intersecciones más transitadas de este distrito del norte de Lima.

Víctima salió expulsada tras el impacto

Según las primeras investigaciones, la combi afectada se encontraba detenida esperando el cambio de luz del semáforo cuando fue impactada violentamente por la parte posterior por el bus de la empresa Huandoy.

Fuentes oficiales señalaron que la fuerza del choque provocó que una de las personas que se encontraba en el vehículo menor saliera expulsada de manera instantánea, perdiendo la vida en el lugar.

Además de la combi, un automóvil también resultó afectado por el impacto.

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Bus avanzó 500 metros antes de detenerse

La Policía informó que el conductor del bus logró detener la unidad aproximadamente 500 metros después del punto donde ocurrió la colisión.

Tras la emergencia, efectivos policiales y personal de rescate acudieron a la zona para auxiliar a los pasajeros que permanecían atrapados dentro de la combi.

Las labores de atención permitieron evacuar a los sobrevivientes y trasladarlos a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

Heridos fueron llevados al hospital Sergio Bernales

Los siete lesionados fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales, ubicado en la zona de Collique.

El personal médico inició evaluaciones para descartar fracturas, traumatismos internos y otras lesiones derivadas del fuerte impacto.

De acuerdo con los reportes preliminares, los pacientes presentan contusiones múltiples y heridas cortantes ocasionadas por la rotura de los vidrios de las unidades involucradas.

Familiares de los afectados llegaron al nosocomio para conocer el estado de salud de sus seres queridos, quienes permanecen bajo observación médica.

Policía investiga posible falla mecánica

La Comisaría de El Progreso asumió las investigaciones para determinar las responsabilidades en este accidente de tránsito.

Peritos de la Policía Nacional del Perú realizan una inspección mecánica al bus de la empresa Huandoy con el objetivo de verificar si efectivamente existió una falla en el sistema de frenos.

Asimismo, los investigadores recogen testimonios de testigos y conductores que presenciaron el choque múltiple ocurrido durante el cambio de semáforo.

Por su parte, el Ministerio Público coordinó el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado a la morgue para las diligencias correspondientes.