En conmemoración del Día Mundial de lucha contra la Tuberculosis, la Red Asistencial Ica, a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, desarrolló una jornada de capacitación dirigido al personal asistencial de todos los centros de atención primaria de la región.

Atención de calidad

El evento, realizado en el auditorio del Hospital Augusto Hernández Mendoza, tuvo como objetivo principal actualizar los protocolos de detección temprana y tratamiento oportuno para enfrentar esta enfermedad.

La jornada permitió unificar criterios técnicos y fortalecer las competencias de médicos, enfermeras y técnicos, quienes son la primera línea de defensa en la identificación de sintomáticos respiratorios. Durante la actividad, se abordaron las nuevas estrategias de control y el manejo de pacientes con esquemas complejos, asegurando que cada centro de salud de la red cuente con las herramientas necesarias para brindar una atención de calidad.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, señaló que, “nuestra prioridad es garantizar que el personal de salud esté un paso adelante en la prevención y el control de la tuberculosis. Estas capacitaciones no solo buscan mejorar los indicadores técnicos, sino sensibilizar a nuestro equipo para que el paciente reciba un acompañamiento humano”, dijo.

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