El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Ángela Carolina García Vivanco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, Augusto José Ñaupas Huamancha (33), procesado por el presunto delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial, en agravio del Estado Peruano representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica. La medida se computa desde el 28 de abril de 2026 y culminará el 27 de enero de 2027.

Investigación fiscal

De acuerdo con la investigación fiscal, el efectivo policial habría solicitado al ciudadano Rubén Gianfranco Muñoz Zapata sumas de dinero, inicialmente S/ 10,000, luego reducidas a S/ 7,000 y finalmente a S/ 5,000 a cambio de omitir actos propios de su función, como registrar denuncias en el sistema policial, consignar evidencias y conducir diligencias de investigación.

El 28 de abril de 2026, en inmediaciones de la empresa Electrodunas, se concretó la entrega de S/ 300 previamente controlados con reactivos fluorescentes, lo que permitió su intervención en flagrancia y la verificación del contacto directo con el dinero.

El delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial se encuentra tipificado en el artículo 395-A del Código Penal, que sanciona con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años, además de la inhabilitación correspondiente, a todo miembro de la Policía Nacional o del sistema penitenciario que solicite directa o indirectamente un donativo, promesa o beneficio para realizar u omitir actos propios de su función. Este marco legal sustenta la medida de prisión preventiva dictada contra el procesado.

“Con esta decisión, la CSJ Ica reafirma su compromiso firme y categórico en la lucha contra la corrupción, garantizando que quienes abusen de su cargo para obtener beneficios indebidos enfrenten la justicia”, señaló la institución judicial.

EL DATO: El denunciante señaló que el policía lo extorsionaba con miles de soles, de lo contrario le iba a “sembrar” una pistola.

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