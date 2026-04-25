El Poder Judicial dictó sentencia condenatoria contra un suboficial de la Policía Nacional y una abogada implicados en actos de corrupción registrados en la ciudad de Ica. Ambos recibieron cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, por el periodo de dos años, tras acreditarse que solicitaron dinero a una ciudadana a cambio de devolverle un vehículo intervenido.

Corrupción sancionada

La decisión fue obtenida por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal adjunto provincial Ted Ludvin Martínez Torrico. Los sentenciados fueron identificados como el suboficial de segunda PNP Gustavo Nelson Ñaupas Bravo y la abogada Jhoselin Karina Carbajal De la Cruz.

El fallo emitido por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica también dispuso el pago de S/ 2,000 por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada. Asimismo, se ordenó la inhabilitación de ambos condenados para ejercer cargos públicos durante dos años.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2017, cuando una ciudadana y su conviviente fueron intervenidos por efectivos policiales. El hombre quedó detenido por registrar una requisitoria, mientras que la mototaxi en la que se desplazaban fue retenida por no contar con placa de rodaje.

Al día siguiente, la abogada del intervenido se comunicó con la denunciante y le aseguró que, mediante coordinaciones con un policía, se podía gestionar la entrega del vehículo sin aplicar la papeleta correspondiente. A cambio, le exigieron el pago de 100 soles.

Frente a esta situación, la agraviada acudió a la unidad especializada contra la corrupción, lo que permitió ejecutar diligencias de verificación. Durante las acciones se constató la entrega irregular del vehículo, incluso trasladado por el propio efectivo policial hasta la vivienda de un familiar.

El caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar los controles frente a actos de corrupción cometidos desde funciones públicas en la región Ica.

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