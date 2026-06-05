Mediante Decreto Supremo Nº 019-2026-CM, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en algunos distritos de las provincias de Trujillo, Ascope y Sánchez Carrión, todas ubicadas en la región La Libertad, “por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales”.
En la capital liberteña, se trata de los distritos de Huanchaco, Moche y Alto Trujillo, mientras que en Ascope, de Chocope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Casa Grande y Ascope.
La medida, dictada para un periodo de 60 días calendario, también tendrá vigencia en el distrito andino de Sarín, en Sánchez Carrión. Durante el mismo, las entidades correspondientes deberán continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción ante la presencia o posibilidad de lluvias intensas en sus respectivas jurisdicciones.
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