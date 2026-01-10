Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ica y Palpa cuentan con nuevas directoras, quienes asumirán la conducción administrativa y pedagógica en sus respectivas provincias, con el objetivo de mejorar los aprendizajes y garantizar la implementación de la política educativa en línea con los lineamientos regionales y nacionales.

Especialistas en educación

En un acto protocolar, la Mag. Juana Elena Espino Espino fue presentada como directora de la UGEL Ica, conforme a la Resolución Directoral N.° 8842-2025. La entrega oficial de la designación estuvo a cargo del director regional de Educación, Econ. Julio Rolando Motta Dueñas, acompañado por el director administrativo, Mag. Jorge Yerald Tipacti Sotil. La ceremonia contó con la participación de especialistas en educación y trabajadores de la sede institucional.

Durante su intervención, Espino señaló que su gestión priorizará el liderazgo de estrategias orientadas a fortalecer los aprendizajes en coordinación con los directores y especialistas de las instituciones educativas de la provincia.

De manera paralela, la Mag. Janeth Jacinta Zárate Ríos fue presentada como nueva directora de la UGEL Palpa, conforme a la Resolución Directoral N.° 8843-2025. Zárate Ríos ratificó su compromiso de mantener un trabajo sostenido y eficiente que promueva mejoras concretas en la gestión educativa local.

Las UGEL son órganos desconcentrados del Ministerio de Educación (MINEDU) responsables de implementar la política educativa en su territorio, así como de brindar atención directa a las instituciones educativas, docentes, estudiantes y familias.

VIDEO RECOMENDADO