El tránsito en la carretera Panamericana Sur permaneció interrumpido a la altura del kilómetro 337, en el distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica, luego de que un tramo de la vía colapsara tras intensas lluvias registradas en las zonas altas de la región.

Varados sin agua ni alimentos

La emergencia se produjo tras la caída de huaicos que afectaron la estructura de la carretera y provocaron la ruptura de parte de la pista. Como consecuencia, el pase vehicular estuvo restringido y cientos de unidades, entre buses interprovinciales, camiones de carga y vehículos particulares, quedaron varados durante varias horas.

La situación se complicó por la presencia de un camión que se volcó en el mismo sector. El vehículo pesado bloqueó el paso donde la vía presentaba daños estructurales. Según se informó en el lugar, los propietarios del camión se opusieron a que sea removido con maquinaria pesada por temor a posibles saqueos de la mercadería que transporta. Finalmente fue retirado de la zona.

Ante el riesgo generado por el huaico, efectivos de la Policía Nacional formaron una cadena humana para ayudar a los pasajeros a cruzar a pie el tramo afectado. Niños, madres de familia y adultos mayores fueron asistidos por los agentes para atravesar la zona, exponiéndose al peligro de ser arrastrados por el agua y el lodo.

En tanto, el 20 de febrero, llegó a la zona el Viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, también la alcaldesa de Ocucaje, Laura Peña Valencia, quienes gestionaron la declaratoria de emergencia, a fin de que pueda llegar con urgencia una flota de maquinarias que permita atender los puntos críticos afectados por las lluvias y huaicos.

Asimismo, la alcaldesa exigió la pronta construcción del puente en la Panamericana Sur, obra fundamental para garantizar la conectividad y seguridad de los vecinos; además de la aprobación de los proyectos de los diferentes puentes en el distrito, obras prioritarias que no pueden seguir esperando.

