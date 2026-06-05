La Plaza de Armas de Arequipa se convirtió en el centro de una masiva manifestación de fe católica durante la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. Miles de ciudadanos, acompañados por las principales autoridades civiles, políticas y militares de la región, se concentraron en el corazón de la ciudad para rendir homenaje al Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Desde tempranas horas, el perímetro de la plaza principal lució un marco espectacular gracias a la instalación de 31 alfombras tradicionales. Estas coloridas expresiones de arte, confeccionadas con flores y aserrín, sirvieron de camino para el recorrido procesional y estuvieron a cargo de diversas instituciones educativas.

LA EUCARISTÍA ES UN ENCUENTRO CON JESÚS

La jornada eclesiástica comenzó a las 6:00 de la noche con una misa solemne celebrada en el atrio de la Basílica Catedral. La liturgia estuvo presidida por el Arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba, quien estuvo acompañado por el Obispo Auxiliar, monseñor Raúl Chau, además del clero y seminaristas de la arquidiócesis.

Corpus Christi en Arequipa: Cientos de fieles muestran su fe en la Plaza de Armas (Foto: Arzobispado)

Durante su homilía, Del Río Alba hizo un llamado a la reflexión, instando a los asistentes a no ver esta festividad como una simple costumbre anual.

“La Eucaristía no es solo un rito o una tradición, es el encuentro vivo con Jesucristo que se entrega por amor a cada uno de nosotros. Cada vez que participamos en la Misa y recibimos la comunión, somos transformados por ese amor y enviados a llevarlo al mundo”, enfatizó el Prelado, vinculando la comunión con el servicio hacia los sectores más vulnerables.

PROCESIÓN

Tras el acto litúrgico, se dio inicio a la procesión solemne. La hostia consagrada fue expuesta en “La Moratilla”, la célebre custodia de oro y piedras preciosas de la Catedral de Arequipa.

Entre cánticos, oraciones y exclamaciones de júbilo de las delegaciones parroquiales, colegios, hermandades y comunidades de vida consagrada, la sagrada imagen completó su tradicional recorrido, consolidando al Corpus Christi como una de las festividades religiosas vivas más importantes del calendario arequipeño.