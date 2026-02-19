El tránsito vehicular permaneció restringido en el kilómetro 337 de la Carretera Panamericana Sur, tras la caída de un huaico registrada la mañana del 18 de febrero en el distrito de Yauca del Rosario, en la provincia de Ica.

Congestión vehicular

El deslizamiento de lodo y piedras afecta un tramo ubicado a la altura del distrito de Ocucaje, donde se generó congestión vehicular y el tránsito fue controlado de manera intermitente. Conductores reportaron demoras mientras se evaluaban las condiciones de seguridad de la vía.

De acuerdo con los reportes en la zona, el huaico provocó erosión en la base de la carretera y la formación de un forado bajo la carpeta asfáltica, situación que representa un riesgo para los vehículos que cruzan sin advertir el deterioro estructural. Además, el flujo de agua continúa discurriendo por el sector afectado, lo que incrementa la inestabilidad del terreno.

La Policía Nacional dispuso el control del tránsito y habilitó temporalmente el carril contrario para permitir el pase alternado de unidades.

