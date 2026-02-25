La Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, acudió al distrito de Ocucaje para atender a los ciudadanos afectados por la ocurrencia de dos huaicos que interrumpieron el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 368.

Asistencia en la zona

La emergencia dejó a cientos de personas varadas, incluyendo niños y adultos mayores, dentro de buses interprovinciales, autos particulares, camiones y tráileres. Ante esta situación, las autoridades municipales entregaron ayuda humanitaria, distribuyendo botellas de agua mineral y proporcionando atención básica a los afectados mientras se restablecía la transitabilidad de la carretera.

La intervención buscó mitigar el impacto del desastre natural y garantizar la seguridad y bienestar de los viajeros que quedaron atrapados a causa de los huaicos.

