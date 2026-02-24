El ingeniero José Choque Gutiérrez, exalcalde del distrito de Parcona y precandidato a la alcaldía provincial de Ica, perdió la vida en un violento choque vehicular sobre la carretera Panamericana Sur. El accidente ocurrió durante la madrugada de este martes 24 de febrero en el sector conocido como Pozo Santo, próximo a la localidad de Pisco.

Las primeras versiones indican que alrededor de las 2:00 a.m. el automóvil en el que viajaba como copiloto fue maniobrado agresivamente por otra unidad vehicular que lo sorprendió lateralmente. Esta acción provocó que el conductor perdiera totalmente el dominio del vehículo, saliéndose de la vía e impactando con extrema violencia contra un poste de concreto situado al borde de la carretera.

Vehículo en el cual viajaba el precandidato quedó con la parte delantera dañada tras el fuerte impacto.

Choque Gutiérrez retornaba hacia la Ciudad del Eterno Sol tras aparentemente cumplir compromisos laborales en la capital de la república. La exautoridad representaba al partido Progresemos en su postulación electoral a pocos meses de los comicios municipales y regionales programados para este año.

Investigaciones preliminares policiales sugieren que el mecanismo de seguridad del asiento delantero derecho falló durante el choque repentino. La bolsa de aire correspondiente no se desplegó en el momento crítico, agravando de manera determinante las lesiones sufridas por el político iqueño.

El lamentable desenlace ha provocado inmensa tristeza entre las autoridades comunales, militantes partidarios y la población en general de la región. Especialmente dolida se encuentra la comunidad de Santiago de Chocorvos, tierra natal del ingeniero, que expresó su cariño por la trayectoria de servicio público comprometido.

La Municipalidad Distrital de Parcona expresó su pesar a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. La comuna lo recordó como un luchador social y elevó una oración por su descanso eterno.

Personal especializado del Ministerio Público intervino en el lugar para efectuar el levantamiento técnico del cadáver conforme a los protocolos legales vigentes. Mientras tanto efectivos policiales iniciaron las pesquisas necesarias para esclarecer con precisión las circunstancias que originaron la colisión mortal.

Los familiares y allegados de José Choque aguardan pacientemente la conclusión de las diligencias forenses para organizar las honras fúnebres correspondientes.