El tránsito vehicular fue restablecido en ambos sentidos en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, luego de permanecer interrumpido por la caída de dos huaicos que afectaron severamente la vía.

Tránsito parcial

La reapertura se produjo este martes 24 de febrero desde las 9:00 de la mañana, según el reporte situacional emitido en la zona, donde efectivos policiales y maquinaria pesada continúan trabajando para normalizar completamente la circulación.

La emergencia se inició el lunes 23 de febrero a las 6:00 de la mañana, cuando un primer deslizamiento de lodo y barro, originado por intensas lluvias en las partes altas de Yauca del Rosario, cubrió la carretera e impidió el paso de vehículos. Horas después, alrededor de las 4:00 p. m., un segundo huaico impactó el mismo tramo mientras se realizaban labores de limpieza, agravando los daños y socavando la base y sub-base de la plataforma, que en algunos sectores quedó convertida en un cauce de agua.

Durante más de 24 horas, la interrupción generó largas filas de vehículos de carga y transporte interprovincial que se extendieron por varios kilómetros, obligando a conductores y pasajeros a permanecer varados.

Pese a la reapertura, persisten dificultades para acceder al sector, ya que muchos conductores deben tomar rutas alternas para llegar al punto crítico. En el lugar se observa a pasajeros realizando transbordos y utilizando motocicletas para cruzar el tramo afectado ante la lentitud del tránsito. Las autoridades continúan evaluando los daños estructurales y no se descartan trabajos adicionales de reforzamiento, considerando que se trata de una zona vulnerable a deslizamientos durante la temporada de lluvias.

