Aquí detallamos los precios que figuran en la plataforma Facilito de Osinergmin para hoy lunes 18 de mayo en algunos grifos de Arequipa. Los pecios de la gasolina y petróleo, el GLP y el balón de gas aún son altos

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 18 de mayo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Estaciones Petrol Fast en la Asoc. De Granjeros Santo Domingo de San Berbardo en Chiguata se vende a 19.80 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 19.85 soles, en el grifo Andrpes Gorbela Cuba en Upis Las Esmeraldas en José Luis Bustamante y Rivero a 19.88 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 18 de mayo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Servicentro Transportes y Servicios Espinar en Km. 9 de la carretera a Yura en Cerro Colorado a 20.59 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 20.73 soles, en el grifo Gresval en la Av. Prolongación de Mariscal Castilla en Mariano Melgar a 20.87 soles, en Service Clements en la Variante de Uchumayo Km 1.5 en Sachaca.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 18 de mayo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec de Cerro Colorado a 21.22 soles, en Grupo Alejandro Magno en Alcosa del distrito de Mollebaya a 21.67 soles, en Estación de Servicios Beneton en la Urb. Las Begonias en José Luis Bustamante y Rivero a 21.78 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 18 de mayo en Arequipa?

El GLP en el grifo Coesti de la calle Ricardo Palma en Umacollo se comercializa a 6.99 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en Arequipa a 7.18 soles el galón, en Estación de Servicios Beneton en la Urb. Las Begonias en José Luis Bustamante y Rivero a 7.38 soles, en el grifo Tarapaca en Av. Tarapacá del distrito de Miraflores a 7.39 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 7.39 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 18 de mayo?

El balón de gas de 10 kilos en el establecimiento Waiki Gas en la Asociación Nuevo Characato en el distrito de Characato a 49 soles, en Pecsa Gas en Alto Alianza en el distrito de Miraflores a 49 soles, en Centro Gas Uruguay en la calle Uruguay en Mariano Melgar se vende a 49 soles.