El precandidato regional y líder de Renovación Popular en Junín, Dimas Aliaga Castro, cuestionó duramente la inscripción de familiares dentro de las mismas listas de precandidatos a municipios provinciales y distritales.

Según señaló, esta práctica busca perpetuar “clanes familiares” en el poder y distorsiona el verdadero sentido de la política.

“Es una práctica que condenamos desde todo punto de vista”, sostuvo el también exalcalde de Huancayo al referirse a diversos casos registrados en las listas presentadas ante los organismos electorales para las elecciones primarias.

“La política no debe servir para que hermanos, tíos, primos, hijos o padres busquen beneficiarse del poder. La política debe servir a la población. En Renovación Popular no actuamos de esa forma”, enfatizó Aliaga Castro.

“Pero no solo eso, sino que hay padre e hijos en las mismas listas de candidatos. Eso es inaceptable”, manifestó al referirse al caso de Tarma, donde el actual alcalde provincial Walter Jiménez Jiménez aparece como candidato a primer regidor mientras su hijo, Fathy Jiménez, figura como postulante a la alcaldía provincial en la misma agrupación política, Batalla Perú.