En un operativo conjunto realizado ayer (miércoles) entre personal de la comisaría de Chincha Alta y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se intervino dos locales, ubicados en la calle Chachapoyas, en el cercado de la ciudad chinchana.

A la libre venta

Como resultado se inmovilizó y decomisó licores de diversas marcas, además de cajetillas de cigarros que ingresaron como contrabando al país, y eran vendidos abiertamente. El comandante Óscar Ramos Viera indicó que el valor de la mercadería retirada supera las 4 UIT (21 mil 400 soles).

Asimismo, refirió que en el trascurso de los días se realizará la intervención de otros locales que funcionan en la ciudad, en los que se presumen también se estaría comercializando especies ingresadas de manera irregular al país.

