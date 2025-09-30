Lo que parecía ser un simple cargamento de botellas plásticas vacías escondía en realidad casi un millón de cigarrillos de contrabando. El hallazgo fue hecho por agentes del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de la Policía Nacional del Perú, tras intervenir una furgoneta sospechosa que circulaba por la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 452.

Carga ilícita

El vehículo, de placa S2D-429, se dirigía rumbo a Lima y fue intervenido en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, luego de que los agentes recibieran información confidencial sobre una posible carga ilegal. Lo que encontraron superó las expectativas: 980,000 cigarrillos de la marca Golden Beach, distribuidos en decenas de cajas de cartón, sin ningún documento que acreditara su legalidad.

El conductor, identificado como Jorge Loayza, afirmó que había sido contratado únicamente para trasladar botellas plásticas desde Arequipa hacia la capital, y dijo no tener conocimiento de la carga ilícita que transportaba en el mismo vehículo.

Esta intervención se suma a una preocupante tendencia: solo en la última semana, la Policía ha incautado más de 3 millones de cigarrillos ilegales en diferentes operativos a nivel nacional. En Puno, agentes retuvieron un gigantesco cargamento oculto entre productos agrícolas. En Lima, otros 350,000 cigarrillos fueron hallados dentro de un camión de basura en Pucusana, y 150 cajas más aparecieron camufladas entre residuos médicos.

Las autoridades advierten que las mafias del contrabando están diversificando sus métodos de ocultamiento, utilizando desde vehículos de transporte urbano hasta desechos sanitarios para mover su mercadería y eludir los controles. El caso está siendo investigado por la Policía Fiscal y el Ministerio Público.

