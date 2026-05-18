Con dos décadas de carrera musical, Beret, conocido cantautor español, considera que su éxito en medio de una agresiva industria musical tiene que ver con esa vulnerabilidad emocional y sobre todo con la honestidad que transmiten sus letras. El sevillano, cuenta a Correo que compone desde sus partes más frágiles para ofrecer un refugio seguro y universal en el que sus seguidores pueden desahogarse y sanar a través de canciones de desamor.

“Escribo canciones desde mi parte más vulnerable, tengo necesidad de desahogarme y de expresar mis emociones en el lenguaje más universal que es la música, por eso, mucha gente se identifica con mis letras. Mis seguidores me han dado el permiso para poder ser yo mismo y abrirme, que al principio da un poco de miedo, pero es algo necesario”, dice Beret que este 21 de mayo sube al escenario del Duomo en Costa 21.

En estos tiempos hay quienes piensan que las letras no son tan importantes como los ritmos. Creo que la gente que me sigue le da mucha importancia a las letras, es esa clase de público que toma más en cuenta lo que se dice, a cómo se dice y eso es algo muy importante. La gente que me sigue sabe que dedico mucho tiempo a la composición de la letra y es lo que valoran. Muchas veces he hecho canciones sabiendo que rítmicamente no me gustaban tanto, pero que tenían algo que expresar y la gente las ha elegido.

Tus temas más populares son los de desamor, ¿por qué crees que siempre funcionan esas canciones?

Yo creo que esas canciones funcionan mejor porque la gente las necesita, hay cierta atracción por querer pasarla mal en una canción, porque uno se refleja en ella, se ve uno mismo dentro de esa letra. Una canción de desamor es un lugar seguro donde uno puede desahogarse.

¿Tu proceso de creación es el mismo de tus inicios?

Compongo en muchos sitios diferentes, no necesito estar en el estudio o en un sitio determinado, realmente me nace y punto. Tuve una época en la que hacía primero la melodía, pero hace ya bastante tiempo saco una frase y a partir de allí es cuando busco la forma. Realmente no tengo una fórmula para componer, pero eso sí, lo que está claro es que necesito contar algo, no me gusta componer por componer sin la necesidad de hacerlo.

Componer, pero tampoco sin la ansiedad del éxito inmediato.

Por mucho que uno piense que una canción será un éxito, a lo mejor será un éxito para ti, sin embargo, para la gente, no. Me ha pasado con algunas canciones que yo pensaba que iban a ir muy bien, que me han gustado mucho, pero de forma general no funcionan tanto. Pero que una canción no funcione de manera masiva no implica que sea mala.

"Escribo canciones desde mi parte más vulnerable, tengo necesidad de desahogarme y de expresar mis emociones en el lenguaje más universal que es la música", dice Beret.

¿Qué importante es vencer el miedo para iniciar una carrera sin compararte?

Yo creo que el miedo es una cosa que tiene todo el mundo al principio, lo importante es darte cuenta de que, bueno, simplemente es una etapa y que es algo natural, que incluso te está intentando proteger de algo que desconoces de este mundo de la música. Lo bueno del miedo es que cuando lo sobrepasas te das cuenta claramente cuál es tu camino.

¿Cuál sería el primer paso en ese proceso de descubrimiento musical?

Lo que le diría a la gente que está empezando es que busque su personalidad, independientemente de la técnica vocal, independientemente de algo más objetivo, busque que la gente te escuche y reconozca. Estamos en un mundo con tantísimos cantantes, con muchos cantantes que suenan muchísimo, pero no cantan.

Y lo principal es que una canción se convierta finalmente en la banda sonora de muchas vidas.

Siempre hay que apuntar a que tu música tenga una finalidad, porque si haces la música solo por la visitas y solo por lo que vas a conseguir, ese no es el objetivo. La satisfacción es haber escrito canciones que hayan ayudado a alguien, que haya marcado la época de algunas personas, canciones que realmente tengan un motor. Es allí donde llega la trascendencia, porque las baladas y las canciones que te cuentan algo, que por lo menos te han enseñado algo, se van a quedar en tu vida.