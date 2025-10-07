En el marco del Día Nacional de la Concha de Abanico, el Gobierno Regional Piura anunció una inversión de S/ 2.8 millones mediante Procompite para fortalecer la cadena productiva de este recurso. El financiamiento incluye un laboratorio de semillas, cuatro trimaranes para monitoreo y una planta de procesamiento con proyección al mercado nacional e internacional.

Durante las celebraciones realizadas en la Plaza de Armas de Sechura y el Desembarcadero Pesquero de Parachique, se resaltó el impacto de esta intervención en las etapas de producción, procesamiento y comercialización.

“Esta intervención financiada por Procompite responde a una visión integral que busca fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la maricultura sechurana, atendiendo cada etapa de la cadena productiva con la responsabilidad que este recurso requiere”, informó el gerente regional de Desarrollo Económico, Antonio Valdiviezo Palacios.

El evento incluyó izamiento del pabellón, reconocimientos a maricultores, exhibiciones náuticas, artesanía marina y degustaciones gastronómicas. Además, de una velada artística que reafirmó el valor de la concha de abanico como símbolo de desarrollo y orgullo para Sechura y el Perú.