El Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de la Producción (Direpro), avanza en las gestiones para implementar un hatchery en la bahía de Sechura, un proyecto clave orientado a mejorar la producción de concha de abanico y fortalecer la actividad acuícola en la región.

La iniciativa beneficiará a 110 organizaciones de maricultores y a más de 60 mil productores dedicados a este cultivo. Con una inversión de S/ 5,267,803.51, el proyecto “Fortalecimiento de la cadena productiva y sostenibilidad del recurso concha de abanico” fue impulsado por la Federación de Pescadores Artesanales AMYPES.

El director regional de la Producción, Segundo Juan Alzamora Encalada, explicó que el hatchery permitirá cerrar la brecha en la provisión de semillas, uno de los principales problemas del sector. “Buscamos mejorar la productividad y garantizar la sostenibilidad, generando mayores ingresos y estabilidad económica para los maricultores”, señaló.

Asimismo, indicó que los siguientes pasos contemplan la elaboración del expediente técnico y la gestión del financiamiento mediante un fideicomiso, con el objetivo de viabilizar el proyecto en el corto plazo.

Por su parte, el presidente de AMYPES, Segundo Guerrero, destacó la importancia de esta iniciativa. “Contar con semillas en épocas de escasez asegurará la continuidad de nuestra actividad y mejores condiciones de vida para nuestras familias”, afirmó.

El proyecto incluye la instalación de un laboratorio especializado para la producción de semillas de concha de abanico, mediante técnicas como el uso de linternas cuna. Esta infraestructura permitirá una producción más eficiente, sostenible y de mayor calidad, consolidando a la bahía de Sechura como un eje estratégico del desarrollo acuícola regional.