El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre lluvias en la región Piura entre el 13 y el 16 de abril, principalmente en la sierra, las mismas que serán de ligera a moderada intensidad.

Durante este periodo, se prevé que los valores superarán los 50 mm, lo que indica una alta disponibilidad de humedad atmosférica, favoreciendo condiciones más propicias para la ocurrencia de lluvias, especialmente en los periodos donde se superan los 55 mm.

No obstante, del 17 de abril en adelante los valores de agua precipitable (PWAT) en Piura mantiene una ligera tendencia descendente, indicando una atmósfera seca, lo que limita la ocurrencia de lluvias significativas.

Cabe señalar que las lluvias pasadas generaron estragos que provocó la muerte de varias personas producto de los derrumbes y ocasionó el colapso de las viviendas.