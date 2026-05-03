El Ministerio de la Producción (Produce), a través de la Dirección General de Acuicultura (DGA), gestionó el financiamiento para la ejecución del estudio “Estimación de la Capacidad de Carga Productiva para el Cultivo de Concha de Abanico (Argopecten purpuratus) en la Bahía de Sechura – Piura”, que estará a cargo del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

La investigación será financiada por el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (FOSPIBAY) con una inversión de S/ 804 608 y tendrá un plazo de ejecución de 14 meses. Su desarrollo permitirá contar con información técnico-científica actualizada para fortalecer el ordenamiento y la sostenibilidad de esta importante actividad acuícola.

La bahía de Sechura concentra cerca del 69 % de la producción nacional de concha de abanico, por lo que este estudio resulta fundamental para garantizar el crecimiento responsable del sector, así como para brindar mejores herramientas de gestión a las autoridades y a los propios productores.

La investigación tendrá como objetivo principal estimar la capacidad de carga productiva para el cultivo de concha de abanico, permitiendo identificar el nivel óptimo de producción que puede sostener el ecosistema sin generar impactos ambientales ni afectar la productividad futura.

Para ello, se evaluarán parámetros oceanográficos físicos, químicos y biológicos, además de la calidad del agua y los sedimentos de la bahía. Asimismo, se aplicarán modelos técnicos para determinar la capacidad de carga a partir del consumo de oxígeno y la disponibilidad de fitoplancton.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que esta investigación responde a una necesidad histórica de los acuicultores de Sechura y permitirá tomar decisiones basadas en evidencia científica para asegurar la sostenibilidad de la actividad.

“Este estudio nos permitirá conocer con mayor precisión la capacidad productiva real de la bahía y garantizar que el crecimiento de la concha de abanico se desarrolle de manera ordenada, responsable y sostenible. Estamos atendiendo una demanda histórica de los acuicultores, protegiendo el ecosistema y fortaleciendo la competitividad del sector”, señaló.

Barrientos precisó que la información que genere el IMARPE será fundamental para evitar impactos que puedan afectar la producción, reducir riesgos económicos para los productores y consolidar una acuicultura moderna bajo un enfoque ecosistémico.

Con esta acción, Produce reafirma su compromiso con el desarrollo de una acuicultura sostenible, basada en ciencia, innovación y respeto por el medio ambiente, en beneficio de miles de familias que dependen de esta actividad en la región Piura.

Asimismo, este proyecto financiado por Fosbipay marca el inicio de nuevas oportunidades de articulación entre el fondo y diversas dependencias del sector Producción para impulsar futuras iniciativas de desarrollo productivo.