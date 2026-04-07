El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, informó que se logró recuperar un área que había sido ocupada ilegalmente en la zona intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan.

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La intervención fue ejecutada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes procedieron al retiro de personas que habían tomado posesión de aproximadamente 5,000 metros cuadrados en el sector conocido como Barrios Populares, colindante con el Colegio Militar Ramón Castilla.

Durante el operativo se retiraron estructuras precarias instaladas dentro del área protegida, como colchones, tanques de agua, rollos de mangueras para riego tecnificado, un letrero que señalaba el uso del espacio como vivero, además de animales domésticos.

Foto: Ministerio de Cultura

La acción estuvo a cargo del coronel Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus), y contó con la participación de aproximadamente 25 efectivos de distintas unidades, entre ellas la Unidad de Servicios Especiales (USE), Subunidad de Acciones Tácticas (Suat), Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), División de Investigación Criminal (Divincri) y la comisaría de Huanchaco.

Asimismo, participó el personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, encabezados por su director Christian Arbaiza Mendoza, quien previamente coordinó con la Policía Nacional para garantizar la ejecución del operativo.

Arbaiza Mendoza recordó a la ciudadanía que la invasión de sitios arqueológicos constituye un delito contra el patrimonio cultural, sujeto a sanciones penales, así como a medidas administrativas.