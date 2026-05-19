Un hombre resultó herido tras ser atacado con un cuchillo por un sujeto encapuchado mientras cenaba en un restaurante del distrito de Santa Anita.

El hecho ocurrió en presencia de una mujer y una niña que acompañaban a la víctima dentro del establecimiento comercial.

Según informó América Noticias, el agresor ingresó de manera violenta al local y se dirigió directamente hacia la mesa del agraviado.

Víctima logró defenderse del agresor

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el atacante irrumpió portando un arma blanca y se abalanzó contra el hombre.

De acuerdo con las autoridades, la víctima reaccionó utilizando una silla del restaurante para defenderse y evitar heridas mortales.

Durante el ataque, la mujer que acompañaba al agraviado fue empujada por el sujeto y terminó en el piso del local.

Tras el enfrentamiento, el agresor huyó del establecimiento y escapó en un mototaxi conducido por un presunto cómplice.

Policía identifica a presunto atacante

La víctima indicó posteriormente que el presunto responsable del ataque sería Diego Machero Mocarro.

La Policía informó que el investigado registra antecedentes policiales y penales, además de denuncias previas por agresión interpuestas por su expareja.

El herido fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde los médicos lograron estabilizarlo.

Fiscalía investiga presunto intento de homicidio

Las autoridades señalaron que las imágenes de seguridad forman parte de la investigación abierta por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

La Fiscalía fue notificada sobre la denuncia formal contra Diego Machero Mocarro y evalúa las diligencias correspondientes.

Asimismo, los antecedentes por violencia familiar fueron incorporados a la carpeta fiscal del caso.

La Policía indicó que se solicitarán medidas de protección para el entorno familiar de la víctima.